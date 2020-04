Ex-presidente do Barcelona sai em defesa de Ronaldinho Gaúcho: «Alguém o enganou»

O antigo presidente do Barcelona, Sandro Rosell, responsável pela contratação de Ronaldinho Gaúcho, que chegou ao clube catalão em 2003, saiu em defesa do antigo internacional brasileiro, atualmente a cumprir prisão domiciliária no Paraguai.





Sandro Rosell acredita na inocência do antigo futebolista que foi detido no início de março por entrar no Paraguai com documentos falsos."Ronaldinho não sabe ainda por que foi detido. Alguém o enganou e não lhe explicou a verdade. Ronaldinho é futebol e sorriso. espero que ele continue a pensar em futebol, mas acima de tudo que mantenha o sorriso", afirmou o antigo presidente do Barcelona em entrevista ao jornal espanhol 'Mundo Deportivo'.Rossel foi presidente do Barcelona entre julho de 2010 e janeiro de 2014 e também ele já esteve às mãos da Justiça, tendo cumprido 643 dias em prisão preventiva por um alegado crime económico. Em abril do ano passado foi declarado inocente e atualmente não tem dúvida: "Se não tivesse sido presidente do Barcelona, não teria sido preso. Não tenho dúvidas", afirmou, dando como exemplo: "Fui alvo de 72 ações do Fisco desde que fui eleito presidente do Barça. Antes de ser presidente, zero inspeções fiscais. Casual?"