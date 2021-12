Ex-selecionador polaco chocado com 'deserção' de Paulo Sousa: «Se ele tivesse tomates...»

Franciszek Smuda, antigo selecionador polaco, mostrou-se chocado com a saída de Paulo Sousa da seleção do país para treinar o Flamengo. O antigo treinador, de 73 anos, não entende como alguém pode trocar uma seleção por um clube."Nunca tinha visto uma coisa assim no mundo do futebol", admitiu o técnico, que liderou a Polónia no Europeu de 2012, em declarações à imprensa do país."Qualquer treinador que lidere uma seleção, independentemente do país, tem de ter a ambição de alcançar algo. Se ele fosse um treinador com os chamados tomates, nunca iria preferir trabalhar numa liga em vez de uma seleção. Treinar uma seleção é a maior honra que um treinador pode ter", acrescentou Franciszek Smuda.E deixou uma garantia: "O Paulo Sousa não tem noção disto, mas o currículo dele não vai certamente melhorar. Esta deserção será lembrada e vai no futuro virar-se contra ele."