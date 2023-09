Ex-Sporting condenado por tráfico de droga: «Tenho contactos em todo o lado mas não sou o Pablo Escobar»

Koke, antigo avançado que representou o Sporting na temporada 2005/06, contou como têm sido os primeiros meses na prisão, em entrevista ao 'Canal Football Club', do Canal+. Em maio último, o ex-jogador espanhol foi condenado a seis anos de prisão por tráfico de droga , após ter confessado liderar uma organização criminosa que operava em vários países europeus."A vida é um pouco complicada. Tens que pagar por coisas estúpidas. Precisamos de acabar com isto o mais rápido possível. Venho de um bairro de Málaga onde todos os meus amigos são de infância. Tenho contactos em todo o lado, mas não sou o Pablo Escobar! Quando ouves isso de seres 'traficante internacional' pensas: 'Que raio eu fiz?'", assumiu o antigo jogador, que diz não mudar nada pelo facto de ter sido futebolista."Conhecia todos, mas ser jogador de futebol não muda nada. Havia muitos franceses, até marselheses. Vi muitas camisolas do Marselha [n.d.r.: onde jogou entre 2003 e 2005]. Aqui na prisão também te podem matar, mas não tenho medo. A prisão está aberta para as pessoas estúpidas", assumiu Koke, que tem pena de prisão "até 2027".