Ex-Sporting junta-se aos checos do MFK Karviná

Ruddy Blagogee é reforço do MFK Karvina, atual 12º classificado da Liga checa. O avançado, de 19 anos, tinha alinhado nos juniores do Sporting na última temporada, marcando dois golos em oito jogos.





A República Checa será o quinto país onde o ganês mostrará o seu futebol depois de nas camadas jovens ter passado por Densu Rovers, do seu país natal, a FCV Academy, em Inglaterra, os croatas do NK Osijek e o Sporting.No seu novo clube, Ruddy vai encontrar-se com outro jogador que conhece o futebol português. Trata-se de Stivan Petkov, ponta-de-lança internacional pela Bulgária emprestado pelo Feirense, que já alinhou em cinco jogos pelos checos.