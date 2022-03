Ex-Sporting Labyad vai deixar o Ajax no final da temporada

Ajax heeft Zakaria Labyad formeel bevestigd dat zijn aflopende contract per 30 juni a.s. niet wordt verlengd.



Dank voor alles, Zaka! — AFC Ajax (@AFCAjax) March 25, 2022

O Ajax anunciou esta sexta-feira, através de um comunicado publicado nas redes sociais do clube, que não irá prolongar contrato com o médio marroquino Labyad, que termina o vínculo com o emblema de Amesterdão no final da presente temporada.Recorde-se que Zakaria Labyad jogou no Sporting entre 2012 e 2016, tendo disputado um total de 27 jogos pela equipa principal dos leões, onde apontou ainda três golos e duas assistências, e mais 14 partidas realizadas pela formação B, tendo assinalado também três golos. Durante a sua passagem pelo clube de Alvalade, Labyad chegou a ser emprestado aos holandeses do Vitesse e aos ingleses do Fulham, antes de partir em definitivo para o FC Utrecht.