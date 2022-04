Ex-Sporting revela segredo de Ibrahimovic: «Odiava três ou quatro jogadores e um deles era Cavani»

Michaël Ciani, antigo central francês que representou o Sporting entre julho e agosto de 2015, contou em entrevista à 'RMC Sport' alguns dos bastidores que viveu com Zlatan Ibrahimovic no LA Galaxy, revelando que o avançado sueco "odiava Cavani", uruguaio com o qual fez dupla de ataque no PSG."Se estás próximo de Cavani, o Ibrahimovic já não gosta disso. Ou estás com o Zlatan ou estás contra ele. Ele disse-me que estava tudo bem Laurent Blanc no PSG e que a única pessoa com quem não se dava bem no clube era Cavani. Disse-me que só odiava três ou quatro jogadores em toda a sua carreira, e ele era um deles. Não se entendiam", contou.Ciani, recorde-se, atuou em apenas uma partida pelos leões, frente ao Ajax Cape Town, na qual cometeu um erro que terá ditado a sua saída de Alvalade. Aos 35 anos colocou um ponto final na carreira