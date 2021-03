Ex-V. Setúbal e Rio Ave Leandrinho aguarda por novo projeto: «Espero definir o futuro em breve»

Leandrinho cumpriu três temporadas e meia em Portugal até voltar ao país-natal para representar o Avaí. O médio aguarda por uma hipótese de se mostrar a curto prazo. "Estou a preparar-me para a próxima oportunidade. Tenho treinado no duro diariamente e dedico-me ao máximo. Espero que possa definir em breve o meu futuro", frisou em declarações à assessoria de imprensa.





O futebolista brasileiro, de 27 anos, conta com passagens por V. Setúbal em 2019/20, tendo envergado a camisola do Rio Ave em três épocas consecutivas antes dos sadinos. O jogador que se formou no Santos assume que tem "recebido algumas propostas e sondagens". "Essas coisas deixo nas mãos dos meus empresários, eles estão a tomar conta disso. Procuro manter-me focado na minha preparação", frisou.