Ezequiel Lavezzi internado numa clínica psiquiátrica: «Não tive outro remédio...»

A imprensa argentina revela que Ezequiel 'Pocho' Lavezzi, futebolista de 38 anos que passou pelo PSG e pelo Nápoles, e que pendurou as chuteiras em 2019, está internado desde o dia 7 deste mês num centro psiquiátrico de Buenos Aires.O antigo avançado sofre um transtorno denominado hipomania, segundo explicou o seu advogado. "Trata-se de um transtorno crónico do estado anímico, que pode levar a pessoa a mutilar-se. Já tinha sofrido consequências desta patologia no passado", contou Mauricio D'Alessandro.Ao que parece os problemas são derivados do "consumo problemático" de álcool. O próprio Lavezzi reconheceu ao canal de televisão 'El Trece' que sentiu necessidade de pedir ajuda. "Tentei limpar-me sozinho noutra clínica em Buenos Aires, mas não consegui. Não tive outro remédio... É difícil, mas tenho de o fazer", explicou, referindo-se ao internamento no centro psiquiátrico. "Tenho de mudar a minha vida e os meus hábitos, pelo meu filho. Fui demasiado longe."O mesmo canal de televisão recorda que o antigo avançado ficou ferido no abdómen e partiu uma clavícula no final do ano passado. "De madrugada começou a gritar, a dizer que havia gente em casa. O irmão procurou por todo o lado e encontrou uma tesoura. Disse-lhe que não havia ninguém. O Ezequiel Lavezzi insistiu que sim. Nessa altura entrou num estado de tensão e perdeu a razão. O irmão agarrou-o e caíram os dois no chão. Ao cair o Ezequiel sentiu uma dor aguda. As feridas, superficiais, foram causadas pela tesoura", explicou na altura o advogado do ex-jogador.