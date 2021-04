Fabiano eleito melhor guarda-redes e MVP do campeonato do Chipre

Depois de protagonizar uma temporada a bom nível, Fabiano foi premiado em dose dupla. O guardião, ex-FC Porto, foi eleito o melhor guarda-redes do campeonato, mas não só, visto que levou para casa também o galardão de MVP, ou seja, de melhor jogador, um dado algo surpreendente para um guarda-redes.





Em 28 jogos para o campeonato, Fabiano sofreu apenas 12 golos, sendo uma peça crucial para que o Omonia chegasse ao play-off de campeão e se mantivesse no primeiro posto, em boas condições para levantar o troféu.Para além disso, o guardião foi também importante na chegada até à fase de grupos da Liga Europa.Ora, esta época de bom nível não passou despercebida ao mercado e Fabiano tem já várias propostas em mãos. Por esta altura, há emblemas da Turquia, da Grécia e da Arábia Saudita no encalce do brasileiro.