Fábio Coentrão apontado ao Antalyaspor

Fábio Coentrão é dado pela imprensa turca como um alvo do Antalyaspor para a próxima temporada. O lateral-esquerdo de 31 anos tinha sido dado como quase certo no Flamengo, de Jorge Jesus, mas de acordo com o 'Transfermarkt', o defesa português não chegou a acordo com o emblema brasileiro relativamente ao prémio de assinatura, prémios de jogo e bónus de participação que o internacional luso receberia.





A imprensa turca avança ainda que o lateral-esquerdo foi oferecido ao Besiktas e ao Fenerbahçe, mas que os clubes ainda não ofereceram qualquer tipo de proposta pelo jogador. Na última temporada, Fácio Coentrão representou o Rio Ave e participou em 23 encontros.