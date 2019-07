Fábio Coentrão perto do PAOK de Abel Ferreira

Fábio Coentrão está muito perto de se tornar jogador do PAOK, clube que é agora treinado por Abel Ferreira.





Segundo o nosso jornal apurou, a contratação do lateral que na última época vestiu as cores do Rio Ave pode ficar fechada ainda hoje.Coentrão pediu ao emblema grego um salário de 700 mil euros limpos/época, faltando nesta altura acertar a forma de pagamento.Coentrão, de 31 anos, chegou a ser falado como hipótese para o Fluminense, de Jorge Jesus, mas parece que o destino do antigo jogador de Benfica, Sporting e Real Madrid vai mesmo passar pela Grécia.