Fábio Martins rescinde com o Al Wahda

Fábio Martins já não é jogador do Al Wahda, apurou. O português, de 29 anos, tinha contrato com o emblema dos Emirados Árabes Unidos até junho de 2023, mas as duas partes chegaram a um entendimento para a rescisão. Fábio Martins já não participou no jogo da última jornada, que o Al Wahda venceu o Al Bataeh por 4-1.Aliás, esse foi o último jogo de Carlos Carvalhal como treinador do Al Wahda. Adrien Silva, Pizzi e Rúben Canedo são os portugueses que ficam no plantel após a saída de Fábio Martins, que cumpria a segunda época no Al Wahda.