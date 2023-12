Fábio Silva oficializado no Rangers: «Joguei aqui com o FC Porto e conheço o ambiente»

O Glasgow Rangers oficializou a contratação de Fábio Silva, que chega por empréstimo do Wolverhampton até final da época. O avançado de 21 anos vai envergar a camisola número 7."Estou muito contente. Toda a gente me disse bem de Glasgow e do Rangers. Joguei aqui uma vez, com o FC Porto, para a Liga Europa, e já conheço o ambiente do estádio. Estou muito feliz por estar cá e mal posso esperar por começar a treinar com a equipa", afirmou o internacional sub-21 português, aos meios de comunicação do clube, recebendo depois elogios do técnico Philippe Clément."Estou muito satisfeito por termos conseguido a contratação do Fábio. É um avançado de grande qualidade e é fantástico tê-lo na nossa equipa até ao final da temporada. É um jovem jogador que já acumulou muita experiência no futebol inglês e europeu. Estou ansioso para trabalhar com ele daqui para frente", disse o técnico belga.