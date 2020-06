«Flamengo vai tornar-se o Bayern Munique do Brasil»

Os elogios ao Flamengo de Jorge Jesus são mais do que muitos e, desta vez, foi o popular jornalista e comentador Fábio Sormani a destacar as qualidades da equipa, utilizando um exemplo europeu elogiar os Rubro Negros.

"Acho que o Flamengo vai tornar-se um Bayern de Munique aqui no Brasil. A menos que apareça por aí uma direção como a da Patrícia Amorim. Aí, não tem clube que resista. Se as coisas continuarem do Bandeira para o Landim, do Landim para outra boa gestão, o Flamengo caminha para ser um Bayern de Munique no Brasil. Vai ganhar quase todos os anos. E vai ganhar porque tem potencial e gente inteligente e competente para explorar isso", revelou no programa 'Expediente Futebol'.