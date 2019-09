Falcão assegura triunfo do Galatasaray na estreia pelo campeão turco

O avançado internacional colombiano Radamel Falcao estreou-se esta sexta-feira da melhor forma pelo Galatasaray, ao apontar o golo do triunfo na receção ao Kasimpasa, por 1-0, em jogo da quarta jornada da Liga turca.Uma semana depois de ter sido recebido em apoteose pelos adeptos do Gala, o ex-avançado do Mónaco realizou o primeiro encontro na Turquia e marcou o único golo da partida, aos 38 minutos, ainda que beneficiando de um desvio num adversário.Falcao, de 33 anos, garantiu a segunda vitória seguida dos campeões turcos, que subiram ao quinto lugar, com sete pontos.Já o internacional português Ricardo Quaresma, foi titular no Kasimpasa, atuando durante todo o encontro, enquanto o central luso Jorge Fernandes, emprestado pelo FC Porto, não saiu do banco de suplentes dos visitantes.