Faltam cinco pontos ao Liverpool

O Liverpool não foi além de um empate (0-0) no dérbi com o Everton, realizado em Goodison Park, e ficou a cinco pontos de um título que não conquista há trinta anos. Poderá até alcançá-lo já na quarta-feira, diante do Crystal Palace, em Anfield, desde que o Manchester City não derrote hoje à noite o Burnley no Etihad. Podemos falar de um copo meio cheio ou meio vazio devido ao resultado de ontem? É preferível falar num copo... um pouco mais perto de ser erguido para celebrar o cetro.

O dérbi de Merseyside podia ter caído para qualquer dos lados, algo que ficou bem patente nos últimos minutos. Três exemplos. Só Alisson e o poste negaram o golo a Calvert-Lewin e Tom Davies, respetivamente. Apenas a ponta dos dedos de Pickford evitou que Fabinho convertesse um livre direto.

O Liverpool passou a ter 23 pontos de vantagem sobre o Manchester City e aumentou para 22 o número de jogos consecutivos sem perder com o Everton (11V e 11E), que teve ontem André Gomes no miolo e João Virgínia no banco. Klopp não lançou Salah e perdeu Milner, aos 43’, devido a uma lesão muscular na coxa esquerda. Irá falhar o duelo com o Crystal Palace!

Klopp considerou justa a igualdade. “Merecemos este ponto! Voltamos a jogar daqui a três dias e precisamos de lá chegar em boas condições. O Alisson esteve excecional! Os guarda-redes de classe mundial são assim. Teve pouco para fazer durante boa parte do jogo, mas estava lá para evitar o golo na etapa final. Não foi a primeira vez que nos salvou pontos”, disse o treinador do Liverpool, enquanto Van Dijk referiu: “Demos mais um passo em direção ao título!” Por seu turno, Ancelotti lamentou a oportunidade desperdiçada para bater o arquirrival. “Estivemos bastante perto de ganhar”, sublinhou o técnico do Everton.