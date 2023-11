Faltas, cantos, segundos cartões amarelos...: IFAB estuda ampliar influência do VAR

Há mais ideias de mudanças à vista no futebol. Depois da proposta que se falou há duas semanas, de possíveis penalizações temporais aos jogadores infratores , agora surge a notícia vinda de Inglaterra de que o IFAB estará a ponderar colocar em cima da mesa a possibilidade de ampliar a influência do VAR, dando-lhe autoridade para intervir também em lances até agora proibidos, como cantos, faltas e lances de segundo cartão amarelo. Até agora, o VAR apenas podia alertar o árbitro para decisões em lances para penálti, expulsão e golos.Segundo o 'The Times', esta possibilidade será falada esta terça-feira numa reunião do organismo em Inglaterra, que passará também a pente fino todo o protocolo atual e a experiência nos mais variados campeonatos e cenários. Desta reunião não sairá qualquer decisão quanto a eventuais mudanças, mas caso haja opinião positiva é possível que este seja um passo importante rumo a essa mudança, que poderia mudar bastante a face do jogo para o futuro.