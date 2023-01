Família de Dani Alves diz que 'não sabe mais o que fazer' e 'ataca' advogada do brasileiro

Dinora Santana, ex-mulher de Dani Alves, assegurou que o brasileiro está inocente na sequência da acusação de agressão sexual da qual é alvo , frisando que o jogador "jamais" seria capaz de fazer algo semelhante."Jamais, jamais, jamais faria isto. Jamais. Conheco-o há vinte e dois anos, estive casada com ele durante dez. Foi um choque para mim e para os meus filhos, estão a passar muito mal. A família está nervosa porque quer vê-lo, mas ninguém o pode ver nesta altura", começou por dizer Dinora, citada pelo 'AS'.E prosseguiu: "Sei que [Dani Alves] está triste, mas está bem. Ele está a tratar de tudo com os advogados. Eu estou a fazer o que posso para ajudar. Ainda estou em choque, parece que é um pesadelo. Ele pediu à advogada para me ligar em situações mais urgentes, mas ainda não consegui falar com ele. Não o pude ver. A advogada diz que está limitada pela lei e não pode dizer nada, só se ele está bem ou não. Disse-me que está a tratar do caso e que não pode atender toda a gente. Só ela é que o viu até agora".Além da ex-mulher do lateral, também os seu irmãos, Junior e Ney, explicaram o transtorno pelo qual a família está a passar. "Não aguento mais. Passaram os limites. Estamos proibidos de o visitar. Não sei mais o que fazer. Daremos a vida para que saia deste inferno". "Estamos impotentes perante esta situação. Acredito que a advogada não esteja a fazer o mais correto".A 'Cadena SER' adianta, de resto, que Dani Alves pediu para voltar a prestar depoimento.Esta seria a quarta vez que o internacional brasileiro se tentaria defender perante a juíza, depois de já o ter feito em três ocasiões : nessas, Dani Alves assegurou que não conhecia a mulher que o acusa de agressão sexual, mas mais tarde admitiu ter tido uma relação sexual consentida. Posteriormente, garantiu que a mulher 'se atirou' a ele.