Família de Emiliano Sala faz coleta pública para continuar as buscas

A família de Emiliano Sala não se conforma com o facto de as autoridades britânicas terem cancelado as buscas pelosobre o Canal da Mancha na última segunda-feira à noite e está por isso a levar a cabo um 'croudfounding' - uma espécie de coleta pública de fundos - com o intuito de as retomar.O avançado, que ia apresentar-se no Cardiff, viajava para o País de Gales a partir de Nantes a bordo de um pequeno avião, que desapareceu dos radares por volta das 20h30.Foram feitas buscas aéreas e marítimas, até que as autoridades britânicas acabaram por cancelá-as na última quinta-feira, o que gerou reações de repúdio generalizadas, incluindo por parte de futebolistas bem conhecidos, comoA família procura angariar fundos para retomar as buscas e, segundo a imprensa argentina, precisa de 300 mil euros. A esta hora (14h12) já estão garantidos 185.863 euros.