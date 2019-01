Família de Emiliano Sala juntou mais de 250 mil euros e buscas foram retomadas

As autoridades britânicas deram na quinta-feira como terminadas as buscas por Emiliano Sala, no entanto, estas foram retomadas nas últimas horas, graças às doações arrecadas através da página GoFundMe.Segundo avança este domingo a BBC, a família de Sala, incansável nos apelos para que as buscas fossem retomadas , conseguiu angariar mais de 250 mil euros para financiar uma investigação privada.Segundo a media britânica, dois barcos começaram as buscas no sábado.Emiliano Sala viajava na segunda-feira à noite num avião privado rumo a Cardiff quando o aparelho desapareceu no Canal da Mancha