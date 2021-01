Família de Emiliano Sala recorda: «É dramático, 2 anos e ainda não sabemos o que aconteceu»

A família de Emiliano Sala continua à espera de respostas. Após dois anos da morte do futebolista argentino - o avião que transportava Sala caiu no Canal da Mancha, a 21 de janeiro de 2019 - a família apela a um inquérito.





"É dramático. Já passaram dois anos desde a morte de Emiliano e ainda não sabemos exatamente como e por que ele morreu. Um inquérito é a única forma de saber a verdade", afirmou o advogado da família."Espero sinceramente que o tribunal defina uma data para o inquérito começar imediatamente após o julgamento de David Henderson, para que não tenhamos de suportar outro aniversário sem respostas", sublinhou.Recorde-se que o avião que transportava o argentino , de 28 anos, envolvido numa transferência milionária do Nantes para Cardiff, caiu ao norte de Guernsey, em janeiro de 2019. O corpo do futebolista foi recuperado no mês seguinte, mas o piloto David Ibbotson, de 59 anos, nunca foi encontrado. David Henderson, que está a ser julgado , acusado de ter agido de forma descuidada e negligente, era o piloto que deveria transportar Sala de Nantes para Cardiff, no entanto delegou o serviço a David Ibbotson.