Família de Maradona garante que a camisola leiloada não foi usada para marcar à Inglaterra

A leiloeira Sotheby's culminou o leilão da camisola usada por Diego Armando Maradona por um valor de 8.459 milhões de euros... mas a família de 'El Pibe' diz agora que a mesma não é referente à segunda parte jogo com a Inglaterra, no Mundial'1986. Dalma Maradona, filha do mítico jogador argentino que levou o seu país à conquista do Campeonato do Mundo no México, evidenciou o que o pai lhe havia dito."Sei perfeitamente que ele [Steve Hodge] não a tem. O meu pai disse-me: 'Como é que lhe iria dar a camisola da minha vida?' As pessoas que participaram neste leilão devem saber que é uma camisola importante, mas é a do primeiro tempo que acabou sem golos. Para mim, não tem valor", explicou a herdeira de 'El Pibe', de 35 anos, em declarações à rádio Metro.Steve Hodge, antigo internacional inglês, havia deixado evidente que a peça foi-lhe entregue pelo inesquecível esquerdino após o apito final. "Fui um orgulhoso dono da camisola por mais de 35 anos desde que eu e o Diego trocámos as camisolas no túnel daquele famoso jogo", deixou claro.Refira-se que antes do início do leilão, a Sotheby's apresentou provas em como a camisola se referia à utilizada por Maradona na segunda parte do encontro com a Inglaterra, que culminou com um 2-1 para os argentinos.