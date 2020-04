Farfán irritado com corte salarial: «Não brinquem com o meu dinheiro!»

Jefferson Farfán não gostou de ver o salário reduzido em 40%, na sequência das medidas de contenção impostas pelo Lokomotiv devido à pandemia de covid-19.Num vídeo nas redes sociais, no qual falava com o ex-companheiro Roberto Guizasola, acabou por surpreender os adeptos que acompanhavam em direto: "Que brinquem com tudo menos com o meu dinheiro. Enviaram-me uma carta em russo, não percebi nada… rasguei-a. Quiseram gozar comigo", garantiu o peruano.Farlán é conhecido pelas suas ações e declarações polémicas. No entanto, parece ter acalmado nos últimos anos e até voltou às escolhas da seleção do Perú. Foi contratado pelo Lokomotiv em 2016 e tem sido uma peça fundamental na equipa: em 2018/2019 apontou 9 golos em 26 jogos. Este ano, os problemas físicos têm-no afastado dos relvados.O Lokomotiv juntou-se a outros clubes da liga russa, como o Zenit, na decisão de baixar os salários dos jogadores durante a suspensão das competições, de forma a atenuar os efeitos financeiros do coronavírus nos clubes.