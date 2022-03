«Fatores ambientais»: norte-americanos e o alegado envenenamento de Abramovich

Um porta-voz do governo dos EUA desmentiu a tese de que Roman Abramovich e negociadores de paz ucranianos tenham sido envenenados numa reunião em Kiev , no início deste mês. "Os serviços de informação têm forte suspeita de que foi algo ambiental, não envenenamento", afirmou este porta-voz à Reuters.Os ucranianos alinharam pelo mesmo diapasão. "Há sempre muita especulação e teorias da conspiração", adiantou Mykhailo Podolyak, um dos negociadores. Já Dmytro Kuleba, ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, vincou que "as pessoas estão sedentas de informação" mas também deixou um aviso: "Aconselho todos os que vão a essas negociações de paz com a Rússia a não comerem ou beberem seja o que for e evitar tocar em superfícies..." O Kremlin, por seu turno, optou por não comentar o incidente.Recorde-se que o Wall Street Journal noticiou hoje que o dono do Chelsea e negociadores ucranianos apresentaram sintomas de envenenamento, como olhos vermelhos, lacrimejantes e irritados, e ainda descamação da pele na zona do rosto e mãos.