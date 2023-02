Federação da Turquia aprova retirada de equipas dos campeonatos de futebol

A Federação Turca de Futebol (TFF) aprovou este domingo a retirada dos campeonatos dos clubes provenientes das regiões mais afetadas pelos devastadores sismos, com Hatayspor e do Gaziantep a saírem da Superliga turca, o escalão máximo.

Em comunicado, a TFF revela que aceitou o pedido para retirada das competições efetuado pelos clubes afetados, explicando que vai ser atribuída uma vitória aos adversários nos jogos por disputar, mas que as equipas vão manter os direitos de competir na próxima temporada nas divisões em que estavam.

Além do Hatayspor e do Gaziantep, também o Yeni Malatyaspor e o Adanaspor, equipas do segundo escalão, se vão retirar do campeonato.

No Hatayspor, clube do jogador português Rúben Ribeiro, o avançado ganês Christian Atsu, que em Portugal alinhou ao serviço do FC Porto e Rio Ave, continua a ser dado como desaparecido nos escombros.

Os jogos que estavam previstos para este fim de semana foram adiados e devem ser disputados entre os dias 17 e 20 de fevereiro.

O número de mortos provocados pelos devastadores sismos que atingiram segunda-feira a Turquia e a Síria superou já os 28 mil, maioritariamente em território turco.