Federação de Cabo Verde lamenta perda do "grande astro do futebol mundial"

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) manifestou solidariedade à congénere e ao povo argentino pela perda do "grande astro do futebol mundial" Diego Armando Maradona, que morreu na quarta-feira, aos 60 anos.

"A Federação Cabo-verdiana de Futebol, na voz do seu presidente, Mário Semedo, vem por este meio prestar a sua solidariedade para com à AFA (Federação Argentina de Futebol) e para com o povo argentino pela perda do grande astro do futebol mundial, Diego Armando Maradona, que deixou o mundo dos vivos", manifestou a FCF, em comunicado.

Na mesma mensagem, a equipa técnica da seleção de Cabo Verde, liderada por Pedro Brito 'Bubista', também manifestou tristeza pela perda do ex-futebolista e treinador Diego Maradona.

Maradona, considerado um dos melhores futebolistas da história, morreu na quarta-feira, aos 60 anos, anunciou o agente e amigo Matías Morla.

Segundo a imprensa argentina, Maradona, que treinava os argentinos do Gimnasia de La Plata, sofreu uma paragem cardíaca na sua vivenda em Tigre, na província de Buenos Aires.

A sua carreira de futebolista, de 1976 a 2001, ficou marcada pela conquista, pela Argentina, do Mundial de 1986, no México, e os dois títulos italianos e a Taça UEFA vencidos ao serviço dos italianos do Nápoles.

O Presidente argentino, Alberto Fernández, decretou três dias de luto nacional pela morte de Maradona, cujas cerimónias fúnebres vão decorrer até sábado, na Casa Rosada, a sede do governo do país.