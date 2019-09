Federação egípcia questiona paradeiro dos votos em Salah para o FIFA 'The Best'

A Federação Egípcia de Futebol pediu, alegadamente, uma explicação à FIFA para tentar perceber o motivo pelo qual os votos do selecionador Shawky Gharib e do capitão Ahmed Elmohamady não foram contabilizados para os prémios do 'The Best'.De acordo com a órgão representativo do futebol do Egipto, tanto o selecionador como o capitão da seleção egípcia atribuíram os 5 pontos (pontuação máxima) a Mohamed Salah, mas não foram contabilizados.Hany Danial, representante da comunicação social egípcia, é o único votante daquele país que aparece, de forma oficial, na lista. O extremo do Liverpool aparece entre os nomeados pelo jornalista egípcio, mas apenas em 3.º, atrás de Cristiano Ronaldo (2.º) e do companheiro de equipa Sadio Mané (1.º).No final da cerimónia, Mohamed Salah removeu o seu país de origem na sua página do Instagram e escreveu: "Façam o que fizerem, nunca irão mudar o meu amor pelo Egipto".