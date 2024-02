Federação escocesa de futebol reconhece erro do VAR no Hibernian-Aberdeen e pede desculpa

View this post on Instagram A post shared by Hibernian Football Club (@hibernianfootballclub)

O Hibernian, 7.º classificado da Liga escocesa, anunciou que a Federação de futebol do país reconheceu um erro do VAR no jogo com o Aberdeen de 17 de fevereiro, que terminou empatado (2-2).O emblema escocês, que conta com Jair Tavares no plantel e com Miguel Miranda e Sérgio Raimundo na equipa técnica, reuniu-se com a Federação depois de ter considerado que o videoárbitro cometeu um erro na primeira parte ao não chamar o árbitro principal para ver as imagens de um lance em que um penálti deveria ter sido assinalado após mão na bola de um defesa do Aberdeen. O Departamento de Árbitros, segundo o Hibernian, reconheceu o erro e pediu desculpa pela decisão tomada."O clube reuniu-se hoje, 19 de fevereiro, com a Federação escocesa de futebol em Hampden para contestar a decisão. O organismo sublinhou que o Departamento de Árbitros concordou que o incidente deveria ter sido encaminhado pelo VAR para revisão no terreno de jogo. Esta não é a primeira ocasião em que o clube recebe um pedido de desculpas por erros do VAR, e o clube continuará a trabalhar com a Federação Escocesa no que à arbitragem diz respeito".