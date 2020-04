Federação holandesa anuncia intenção de cancelar campeonato

A Real Federação Holandesa de Futebol (KNVB) anunciou esta terça-feira a intenção de cancelar o campeonato principal, depois de o governo ter prolongado a proibição de eventos públicos no país até setembro, devido à pandemia de covid-19.

Perante a decisão transmitida pelo primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, não será possível "realizar jogos de futebol profissional, até 1 de setembro, mesmo à porta fechada", de acordo com o comunicado divulgado pela KNVB.

"Desta forma, os responsáveis pelo futebol profissional não tencionam retomar a temporada 2019/20. Tendo em conta a decisão do governo, a KNVB vai agora consultar a UEFA e, posteriormente, tomará uma decisão. Na sexta-feira, os clubes e todos os envolvidos vão reunir-se para analisar as consequências desta decisão", pode ler-se no comunicado da KNVB.

A proibição de eventos que requerem permissão especial, entre os quais jogos de futebol, inclusive à porta fechada, foi hoje prolongada nos Países Baixos para o periodo de 1 de junho a 1 de setembro, anunciou o primeiro-ministro daquele país.

A Real Federação Holandesa de futebol (KNVB) tinha manifestado, há duas semanas, a intenção de terminar em campo a época 2019/20, apontando 19 de junho como data para o regresso da Liga principal (Eredivisie), caso o governo não se opusesse.

Já esta terça-feira, a UEFA revelou ter deixado uma "recomendação forte" aos 55 membros para que as ligas de futebol nacionais possam ser concluídas, após a suspensão devido à pandemia de covid-19, sem especificar um calendário preciso.

O campeonato dos Países Baixos foi suspenso em 12 de março, quando estavam decorridas 26 jornadas. Ajax e AZ Alkmaar dividiam a liderança, ambos com 56 pontos, mas com vantagem no confronto direto para a formação de Amesterdão.