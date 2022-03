Federação russa vai recorrer ao TAS das sanções da FIFA e da UEFA: «Violados direitos fundamentais»

A Federação Russa de Futebol divulgou esta quinta-feira um comunicado no qual anunciou que vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), após as sanções impostas pela FIFA e pela UEFA, as quais proíbem clubes e seleções russas de participar nas provas internacionais."A Federação Russa de Futebol (RFU) vai apelar ao Tribunal Arbitral do Desporto de Lausanne contra a decisão tomada pela FIFA e pela UEFA de retirar as seleções russas da participação em competições internacionais. A RFU vai exigir a restauração de todas as seleções masculinas e femininas da Rússia em todos os torneios em que participarem (inclusive no playoff do Mundial'2022 ), bem como indemnização por danos, se houver. Para garantir a possibilidade de participação de equipas russas nos próximos jogos agendados, a RFU insistirá num procedimento acelerado para considerar o caso. Se a FIFA e a UEFA recusarem tal procedimento, será exigida a introdução de medidas provisórias na forma de suspensão das decisões da FIFA e da UEFA, bem como nas competições nas quais as equipas russas deveriam participar", pode ler-se.E acrescentou ainda: "A RFU acredita que a FIFA e a UEFA não tinham base legal ao decidir sobre a exclusão das equipas russas. Violou os direitos fundamentais da RFU como membro da FIFA e da UEFA, incluindo o direito de participar nas competições. Além disso, a decisão de retirar a seleção do apuramento para o Mundial de 2022 foi tomada sob pressão de rivais diretos nos playoff, o que violou o princípio do desporto e as regras do fair-play. A RFU também não teve o direito de apresentar a sua posição, o que violou o direito fundamental à defesa. Além disso, ao tomarem estas decisões, a FIFA e a UEFA não tiveram em consideração outras opções possíveis de ação, exceto a exclusão dos participantes russos das competições. Outros detalhes da apresentação de recurso serão anunciados posteriormente."