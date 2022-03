Federação Ucraniana 'apaga' Tymoshchuk da história e retira-lhe licença de treinador

Anatoliy Tymoshchuk é agora persona non grata na Ucrânia. O antigo médio é ainda hoje o mais internacional futebolista ucraniano de sempre pelo país hoje atingido pela guerra, com 144 internacionalizações, mas a Federação Ucraniana de Futebol anunciou esta quarta-feira várias punições ao ex-futebolista, de 42 anos."Desde o início da agressão militar da Rússia contra a Ucrânia, Tymoshchuk, ex-capitão da seleção ucraniana, não só não fez declarações públicas a esse respeito, como também não interrompeu a sua ligação ao clube do agressor. Num momento em que o antigo clube dele, o Bayern Munique, publica declarações e realiza manifestações de apoio à Ucrânia, o Tymoshchuk continua em silêncio e a trabalhar em prol do agressor", pode ler-se no comunicado do organismo, através do respetivo Comité de Ética e Fair Play.Entre as medidas reveladas, o atual adjunto dos russos do Zenit viu ser-lhe retirada a licença de treinador emitida pela Federação Ucraniana. Além disso, o organismo pediu às autoridades competentes que lhe retirem "os prémios e títulos honoríficos" alcançados ao longo da carreira, tendo ainda ficado sem "todos os títulos de campeão e vicecampeão da Ucrânia, da Taça da Ucrânia e da Supertaça da Ucrânia".