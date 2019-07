Fellaini recorda como é trabalhar com Mourinho: «Ele é duro mas generoso»

Marouane Fellaini veste atualmente as cores do Shandong Luneng Taishan, na China, mas o belga de 31 anos recordou numa entrevista à 'Gazzetta dello Sport' os tempos em que coincidiu com José Mourinho no Manchester United.





"Há um ano tive a oportunidade de sair do clube. O meu empresário falou com o Milan. Conheço muito bem o Mourinho, sempre nos demos bem, e ele pediu-me que ficasse no Manchester United. Foi fácil continuar mais uns meses. Para mim o Mourinho é um grande homem, gosto da sua personalidade, é duro mas generoso. No futebol é normal haver altos e baixos na relação entre o treinador e o jogador", sublinhou.Mourinho acabou por deixar os red devils no final do ano passado, encontrando-se desempregado desde então.