Fellaini vai retirar-se do futebol: homenagem na China acontece já este sábado

Marouane Fellaini, médio internacional pela Bélgica, vai colocar um ponto final na carreira profissional no final da presente temporada. A informação foi adiantada esta sexta-feira pelo treinador dos chineses do Shandong Taishan, clube onde o centro-campista joga desde 2019. "Apesar de lamentar, respeito a sua decisão de retirar-se. É um grande jogador, mas, talvez devido à sua idade, a recuperação após os jogos já não era a mesma. Antes demorava um ou dois dias, mas agora já sentia muitas dores e desconforto", disse o técnico Choi Kang-hee.

De acordo com a imprensa internacional, Marouane Fellaini será homenageado pelo clube já este sábado, na receção ao Henan Songshan Longmen, a contar para a 30.ª e última jornada do campeonato chinês de futebol.



Formado no Standard Liège, Fellaini destacou-se na Premier League ao serviço de Everton e Manchester United. Em 2019, rumou ao futebol chinês para representar o Shandong Taishan, onde se tornou uma figura da equipa.



Mundialmente conhecido pela farta cabeleira, que usou durante largos anos da sua carreira, e pela sua alta estatura, Fellaini também se distinguiu pelo que alcançou em campo: 87 internacionalizações pela Bélgica (18 golos), uma Liga Europa, duas Ligas belgas, uma Supertaça da Bélgica, uma Supertaça de Inglaterra, uma Taça de Inglaterra, uma Taça da Liga inglesa, um Liga chinesa e ainda duas Taças da China.