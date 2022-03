Fenerbahçe anuncia afastamento de Mesut Özil do plantel

O Fenerbahçe anunciou esta quinta-feira ter afastado dos trabalhos da equipa Mesut Özil, antigo médio de Arsenal e Real Madrid.A razão oficial que levou a tal decisão, que acarreta também o afastamento de Ozan Tufan, não é revelada mas a imprensa turca disparou em várias decisões, não havendo certezas do que se passou.Se o jornal 'Aksam' aponta para uma "debilidade física" do internacional alemão, de 33 anos, no último jogo do campeonato, já outra franja da imprensa turca dá conta de um suposto bate-boca entre Özil e o treinador Ismail Kartal. Em Inglaterra, também o fim de carreira ao serviço dos gunners havia sido tumultuoso, tendo sido o esquerdino afastado da equipa por Mikel Arteta.O Fenerbahçe, onde atua o português Miguel Crespo, figura no 3º lugar do campeonato turco, a uns distantes 17 pontos do líder Trabzonspor.