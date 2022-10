Fenerbahçe de Jesus fecha 10ª jornada com triunfo por 3-0

O Fenerbahçe de Jorge Jesus fechou a 10ª ronda da liga turca com um triunfo por 3-0 no reduto do Ankaragucu.

O primeiro golo ficou a cargo de Batshuayi (3’), que continua em excelente momento de forma, sendo que Kahveci (25’) e Rossi (90’+2) trataram dos restantes golos.

Com mais estes 3 pontos, a equipa liderada pelo treinador português segue no 2º lugar, com 20 pontos resultantes de 9 jogos disputados. O líder é o Adana Demirspor, que conta com 21 pontos em 10 encontros realizados.