Fenerbahçe de Jorge Jesus quer Rúben Semedo e Xeka

Depois das contratações de Lincoln e Bruma, Jorge Jesus continua à procura de reforços para o Fenerbahçe e está de olho em dois nomes bem conhecidos do futebol português. Devolvido ao Olympiacos pelo FC Porto, Rúben Semedo não entra nas contas de Pedro Martins para a nova temporada e está em negociações avançadas para reforçar o clube turco, que pode adquirir 80 por cento do passe do central português de 28 anos. Seria um reencontro com Jesus, que o treinou no Sporting entre 2016 e 2017. Já Xeka, médio de 27 anos em fim de contrato com o Lille, também figura na lista de pedidos de Jesus... mas com o rival Galatasaray na corrida.

O antigo treinador do Benfica também quer garantir um novo avançado e já terá definido alguns alvos: Belotti (em final de contrato com o Torino), Dzyuba (Zenit), Lassina Traoré (Shakhtar) e ainda Erison, do Botafogo de Luís Castro, este com uma cláusula de rescisão de 5 milhões de euros.

O primeiro jogo oficial do ‘Fener’ está marcado para 20 de julho, diante do Dínamo de Kiev, para a 2.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Os ucranianos jogarão na casa do Slask Wroclaw (Polónia).