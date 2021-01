Fenerbahçe pede ajuda aos adeptos para pagar salário de Mesut Özil

A chegada de Mesut Özil ao Fenerbahçe gerou grande euforia junto dos adeptos do clube turco, mas o salário que o jogador vai auferir constitui um problema. Por isso, o clube iniciou uma campanha de crowdfunding para o pagar.





E para ajudar, os adeptos podem enviar mensagens de texto no âmbito da 'Campanha Mesutol', que custam pouco menos de 2,25 euros, para o número 1907, o ano de fundação do Fenerbahçe. Num dia foram recebidas 150 mil mensagens.O médio rescindiu com o Arsenal, onde não era utilizado por Mikel Arteta. Segundo a imprensa do país, o jogador lemão de 32 anos vai receber 75 mil euros por semana, ou quase 4 milhões de euros por ano, até 2024. Valores bem distantes dos 400 mil euros por semana (20 milhões por ano) que ganhava no Arsenal...