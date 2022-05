Fenerbahçe vence e Jorge Jesus vai à 3ª eliminatória da Liga dos Campeões com os turcos

O Fenerbahçe confirmou este sábado o segundo lugar do campeonato na Turquia e, consequentemente, a presença na 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. A formação de Istambul precisava apenas do empate mas venceu mesmo fora de portas, na última ronda da liga daquele país.A equipa orientada por Smai Kartal foi ao terreno do último classificado e já despromovido Yeni Malatyaspor vencer por cinco golos sem resposta, com golos de Dursun (32'), Aziz (57'), Kahveci (75') e Valencia (77' e 89'). Os visitados passaram a jogar sem menos um jogador logo aos 23 minutos face à expulsão de Basdas.Desta feita, há boas notícias para Jorge Jesus , o futuro treinador dos turcos, assim como para o também português Miguel Crespo, que hoje não jogou em Malatya. O Fenerbahçe procura volta à fase de grupos da Liga dos Campeões onde marcou presença pela última vez em 2008/09.O Fenerbahçe terminou o campeonato com 73 pontos, atrás do campeão Trabzonspor, que tem 81 mas menos uma jornada disputada.