Fernando Couto despede-se de Mihajlovic: «Obrigado por tudo, meu amigo»

O antigo internacional português Fernando Couto deixou esta sexta-feira uma mensagem de despedida a Sinisa Mihajlovic, ex-jogador e treinador sérvio com quem partilhou balneário durante seis temporadas na Lazio (entre 1998 e 2004). "Obrigado por tudo, meu amigo", escreveu o antigo defesa-central, através de uma publicação no Instagram onde surge lado a lado com Mihajlovic.