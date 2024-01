Fernando Diniz demitido do cargo de selecionador do Brasil

Fernando Diniz foi demitido do cargo de selecionador do Brasil. Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), comunicou a decisão a Mario Bittencourt, líder do Fluminense, clube que também é orientado pelo técnico de 49 anos. A ligação termina ao fim de seis meses e com um saldo pouco positivo para a canarinha, que venceu somente dois dos seis jogos disputados (acumulou ainda um empate e três derrotas).Fernando Diniz havia sido contratado para substituir Tite e comandar a seleção brasileira durante um ano, concretamente até à chegada de Carlo Ancelotti, como foi amplamente noticiado. No entanto, esse cenário fechou-se recentemente quando o técnico italiano renovou contrato com o Real Madrid. Assim sendo, Ednaldo Rodrigues e seus pares têm obrigatoriamente que encontrar um novo comandante para a canarinha, sendo que Dorival Júnior, atual treinador do São Paulo, é apontado como o mais forte candidato.