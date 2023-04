Fernando Gomes envia mensagem a Francisco Ramos: «Que tudo se possa resolver rapidamente»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente da FPF, Fernando Gomes, enviou uma mensagem a Francisco Ramos, internacional português nas camadas jovens, que se encontra a atravessar um momento difícil depois da grave lesão e quatro intervenções cirúrgicas."Ao tomar conhecimento da tua situação clínica não posso deixar de te enviar um forte abraço, desejando que tudo se possa resolver rapidamente para poderes voltar a fazer o que mais gostas", referiu o dirigente.Também Pauleta, diretor da FPF, e o selecionador nacional dos Sub-21, Rui Jorge, contactaram o jogador que teve alta ontem e regressou a casa, tendo ainda pela frente uma longa recuperação.Vítima de uma fratura exposta da tíbia e perónio no duelo entre o seu Radomiak Radom e o Cracovia Kraków, o médio de 28 anos, formado no FC Porto, recorreu ontem às redes sociais ao fim de 14 dias deitado numa cama "entre medicação, muitas dores e quatro difíceis operações" feitas no sentido de "devolver a sensibilidade e mobilidade de outrora".