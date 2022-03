Fernando Gomes felicita Luís Castro pela conquista da Taça do Emir do Qatar

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, felicitou esta sexta-feira Luís Castro, treinador português que levou o Al Duhail a conquistar a Taça do Emir do Qatar, ao bater o Al Gharafa na final por 5-1.

"Depois da conquista na Ucrânia, somou mais uma vitória no estrangeiro, pelo que deixo uma palavra de agradecimento ao Luís Castro e toda a sua equipa técnica. Obrigado e parabéns", lê-se na mensagem de Fernando Gomes, divulgada pela FPF no seu site oficial na Internet.

Segundo o dirigente, o trabalho do técnico luso, que se despediu com um título do Qatar e está a caminho dos brasileiros do Botafogo, "reforça a imagem de qualidade dos treinadores portugueses e do futebol nacional".