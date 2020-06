Fernando Gomes felicita Luís Castro pelo título ucraniano

Depois de Pedro Proença, foi a vez de Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, felicitar Luís Castro pelo título conquistado ao serviço do Shakhtar Donetsk.





"Gostaria de felicitar calorosamente Luís Castro pela sua vitória no campeonato ucraniano naquela que, sublinho, é a sua primeira experiência como treinador no estrangeiro.Esta conquista só poderá surpreender quem não conheça Luís Castro e as suas qualidades técnicas e humanas.A forma inequívoca como conquistou campeonato - tem dezanove pontos de avanço sobre o segundo classificado - fala por si mesmo.Sucedendo a um outro técnico português, Paulo Fonseca, tricampeão ao serviço do mesmo emblema, Luís Castro prestigiou categoricamente o futebol e o desporto nacionais.A ele e à sua equipa técnica endereço os meus sinceros parabéns e um sentido agradecimento", escreveu Fernando Gomes.