Fernando Gomes promete final europeia no Porto até 2026

A UEFA confirmou esta quarta-feira que a final a 8 da Liga dos Campeões vai realizar-se em Lisboa. Já o Porto acabou por ver a Supertaça Europeia ser-lhe retirada em favor de Budapeste. Ainda assim, Fernando Gomes, presidente da FPF, deixou a garantia de que a cidade invicta vai contar com uma final europeia até 2026.





"A Liga dos Campeões vai acontecer em Portugal, porque no ano passado organizámos de forma irrepreensível a final four da Liga das Nações no Porto e isso deixou marca. É por isso que, além de estar no plano de contingência da UEFA para a realização dos jogos dos oitavos de final desta Champions, deixei a garantia a Rui Moreira de que a cidade do Porto terá uma nova final europeia até 2026", afirmou, após a reunião com Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, no Palácio de Belém.