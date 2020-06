Fernando Gomes reage à final da Champions em Lisboa: «UEFA mostrou que confia em Portugal»

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, já reagiu à confirmação de que a fase final da Liga dos Campeões vai realizar-se em Lisboa.





"Receber os jogos decisivos da edição 2019/20 da Liga dos Campeões no nosso País é um acontecimento de um valor extraordinário para Portugal.Os jogos serão vistos por centenas de milhões de pessoas, contribuindo para sublinhar e reforçar a imagem positiva que Portugal deu ao Mundo durante um período que tem sido particularmente difícil e exigente para todos.Em grande parte, digo-o com orgulho, receber estes jogos da Champions só é possível pelo comportamento que os portugueses têm tido – e precisam de continuar a ter – no combate sem tréguas à pandemia covid-19.Mais do que confiar na FPF, a UEFA demonstrou que confia nos portugueses. No Governo, na federação, nos clubes, nas pessoas. De facto, ao longo das últimas semanas, as pessoas do futebol têm trabalhado em enorme proximidade com as autoridades de saúde. Isso deu-nos o conhecimento e a capacidade para lidar com a organização de jogos neste tempo especial que vivemos.Na Seleção Nacional, na Cidade do Futebol, há muito que aprendemos que nada se consegue sozinho. Esta é mais uma demonstração.Portugal dispõe de boas infraestruturas, uma experiência acumulada na organização de grandes eventos internacionais e capacidade de construir equipas de trabalho de excelência.O apoio dos clubes portugueses, que registo e agradeço, na cedência dos seus estádios e centros de estágios, além da disponibilidade de colaborar a todos os níveis da organização, foi essencial e viabilizou a opção pelo nosso País.Nesta hora de grande responsabilidade para o País e para o futebol português, não posso deixar de agradecer publicamente a confiança depositada na FPF pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e pelo Primeiro-Ministro, António Costa.Saberemos honrar o Futebol.Saberemos honrar Portugal."Fernando Gomes