Fernando Santos apresentado no Besiktas: «Os primeiros a ligarem-me foram Pepe e Quaresma»

Fernando Santos foi esta terça-feira apresentado como novo treinador do Besiktas e, em conferência de imprensa, assumiu que os primeiros jogadores a ligarem-lhe foram Pepe e Ricardo Quaresma."É naturalmente uma enorme honra estar aqui a representar este gigante do futebol turco - e não só. É um clube com 120 anos de história e um país com uma cultura que tem muitas semelhanças a Portugal, e tudo isto é marcante para mim. Vamos com serenidade e muita tranquilidade analisar o plantel. Ver na televisão é diferente de ver nos treinos, nos jogos, de estar aqui perto. Tenho muita experiência e sei que é muito importante ter qualidade, mas depois é preciso carácter, paixão, que vivam intensamente o clube tal como os adeptos. É muito importante criarmos uma família", começou por referir.E prosseguiu: "Não podemos fazer coisas sem nexo, temos de procurar acertar nas nossas escolhas. Por aquilo que vi nos jogos, acho que podemos crescer mesmo com estes jogadores. É preciso trabalhar muito em conjunto. Os primeiros a telefonarem-me foram o Pepe e o Quaresma. Deram-me os parabéns e disseram-me que vinha para um clube enorme. Tenho aqui o meu telemóvel cheio de mensagens dos meus jogadores a desejarem-me felicidades, a mim e ao Besiktas. Os que aqui estiveram falaram-me sobre a grandeza do clube. Sei que o futebol na Turquia é uma paixão muito grande. Um amigo disse-me que um dia ia a passar ao pé do estádio do Besiktas e que havia tanta gente fora do estádio como dentro. Mas só podemos vencer os nossos adversários se os conseguirmos respeitar".O antigo selecionador nacional garantiu ainda que vai fazer tudo para levar o Besiktas ao sucesso e que só a palavra ganhar consta no seu dicionário: "Eu e os meus assistentes analisámos bem os jogos. Claro que temos alguns constrangimentos, porque alguns jogadores foram para a CAN, mas analisámos os jogos e conhecemos as questões táticas. Cada treinador tem a sua tendência, a sua personalidade e maneira de pensar o jogo, e é isso que vou tentar implementar. Há uma coisa que sempre tive presente enquanto treinador: ganhar. Detesto perder. Não sou capaz de dormir. E para ganhar há uma coisa fundamental, que é lutar. Se não fizermos isso podemos ir buscar todos os jogadores. Se não quisermos 'morrer' em campo por este clube, não vai funcionar", rematou.Recorde-se que Fernando Santos foi recebido em Istambul esta segunda-feira por alguns membros da direção do Besiktas.