Fernando Torres deixa a reforma e anuncia regresso aos relvados

Fernando Torres anunciou esta terça-feira que vai deixar a reforma e regressar aos relvados. O espanhol, de 37 anos, havia terminado a carreira em 2019 após duas temporadas no Sagan Tosu, do Japão.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por (@fernandotorres)

"Só entendo a vida de uma maneira: a jogar. Portanto, decidi voltar", escreveu o 'El Niño', no Instagram, adiantando que na sexta-feira irá comunicar qual o clube onde vai recomeçar a carreira.Ídolo do Atlético Madrid, emblema onde foi formado, Fernando Torres representou ainda Liverpool, Chelsea e AC Milan. Foi também campeão do Mundo e da Europa (duas vezes) com a seleção espanhola.