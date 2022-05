Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Fernando Valente: «Choca-me ver um jogador meu de 19 anos com uma arma na mão e à militar» Treinador ia assumir o comando do FC Mariupol e agora até evita ver as imagens da guerra na Ucrânia que lhe provocam “um aperto no coração”





• Foto: Ricardo Jr.