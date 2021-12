Ferran Torres com um pé no Barcelona: os milhões, o prazo de pagamento e as cláusulas

O jornal 'Marca' revela esta quinta-feira os detalhes do negócio que deverá levar Ferran Torres do Manchester City para o Barcelona em janeiro. O desportivo de Madrid garante que a negociação foi difícil, mas que já há acordo.O clube inglês comprou o passe do avançado espanhol por 23 milhões e meio ao Valencia, mais objetivos, que não foram cumpridos. As conversas começaram com o Barcelona a oferecer 40 milhões, mas o City exigiu 70. A negociação terá sido fechada por 55 milhões de euros, com o clube espanhol a pagar aquele montante em quatro tranches, a primeira delas no próximo verão.O contrato contempla outras cláusulas, que podem obrigar o Barcelona a desembolsar mais 10 milhões: se Ferran jogar 70 por cento dos jogos na Champions, se vencer a Bola de Ouro, se conquistar a Bota de Ouro ou se o Barcelona o vender um dia por um valor acima de 100 milhões de euros.O Valencia, que aquando da venda do passe do jogador ao City garantiu que ficaria com uma percentagem de uma futura venda, vai amealhar, segundo a 'Marca', 2,2 milhões de euros, mais 3 milhões por direitos de compensação e solidariedade.