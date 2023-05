Fiasco: Chilavert recebe menos de 1% dos votos nas eleições presidenciais no Paraguai

Conhecido pelos golos que fazia quando era futebolista profissional, apesar de ser guarda-redes, José Luis Chilavert recebeu esta segunda-feira uma má notícia na corrida às eleições presidenciais do Paraguai. O antigo guardião internacional paraguaio, que brilhou ao serviço do Vélez Sarsfield, onde marcou 48 golos em 347 jogos, fracassou na corrida à presidência do país, após receber apenas 0.7% dos votos, menos do que a intenção de voto que as sondagens indicavam (entre 1 e 1.2%).

De acordo com os dados divulgados pelo Trep, órgão encarregado de divulgar os dados eleitorais, apenas 21.623 paraguaios votaram em José Luis Chilavert, enquanto que Santi Peña, candidato que venceu as eleições presidenciais, somou mais de 1 milhão de votos (1.176.055).

Recorde-se que esta não foi a primeira vez que o antigo futebolista fracassou num processo eleitoral. Em 2014, foi candidato à presidência do Vélez Sarsfield pela lista da Unidad Velezana, mas acabou por perder para Raúl Gámez, que obteve 65% dos votos contra os 35% do ex-guardião.